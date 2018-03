Detroit Become Human girerà a 4K su PS4 Pro tramite Checkerboard Rendering

In occasione di un panel ospitato daalla GDC 2018 di San Francisco, il lead engine programmer Ronan Marchalot ha diffuso diversi dettagli tecnici su Detroit Become Human , confermando che il gioco girerà asutramite la tecnica del checkerboard rendering.

A fondo pagina vi abbiamo proposto le varie slide mostrate da Quantic Dream alla GDC 2018, così da dare un'occhiata a tutti i dettagli tecnici di Detroit Become Human presentati dalla software house francese. Tanto per cominciare, possiamo notare che il titolo girerà a 1080p su PlayStation 4 e a 2160p (tramite checkerboard rendering) su PlayStation 4 Pro, mantenendo un frame rate di 30fps su entrambe le console.

Su PS4 Pro, inoltre, l'interfaccia utente verrà renderizzata a 4K nativi, con gli effetti di illuminazione volumetrica che potranno contare a loro volta su una risoluzione di rendering più alta (235x135x64 contro 192x108x64 della controparte standard). Il supporto HDR, invece, è stato confermato sia su PS4 che su PS4 Pro, per la felicità dei possessori di una TV compatibile con la tecnologia.

Infine, Ronan Marchalot si è espresso sui benefici del Temporal anti-aliasing, spiegando come questa tecnica possa camminare a braccetto con il checkerboard rendering. Ricordiamo che l'appuntamento con Detroit Become Human è fissato per il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4.