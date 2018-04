Detroit Become Human non girerà in 4K nativi su PlayStation 4 Pro

Aggiornamento: a seguito della confusione creatasi nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment è intervenuta per chiarire che Detroit Become Human non girerà in 4K nativi su PS4 Pro bensì in 4K dinamici tramite Checkerboard Rendering.

Alla GDC di San Francisco, Ronan Marchalot di Quantic Dream ha rivelato che Detroit Become Human girerà a 2160p (tramite Checkerboard Rendering) su PlayStation 4 Pro ma sembra che le cose siano cambiate...



IGN USA ha pubblicato un video documentario dedicato al comparto tecnico di Detroit Become Human nel quale viene dichiarato che il gioco girerà a 4K nativi su PS4 Pro: "Quantic Dream explains the custom technology underneath Detroit: Become Human, including the tools that enable it to run in native 4K on PS4 Pro."

Secondo quanto riportato da TweakTown, Detroit Become Human girerà a 1080p/30 fps su PlayStation 4 e 4K/30 fps su PlayStation 4 Pro, in entrambi i casi con supporto per l'HDR. Inizialmente Ronan Marchalot aveva parlato di "interfaccia utente renderizzata in 4K nativi", al momento quindi la situazione non è molto chiara, restiamo in attesa di saperne di più. Detroit Become Human sarà disponibile dal prossimo 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.