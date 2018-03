Detroit: Become Human: Kara, Markus e Connor protagonisti dei nuovi trailer

Nella giornata di oggiha pubblicato tre nuovi trailer diin cui ci vengono presentati brevemente, i tre protagonisti del gioco.

Sulle pagine del Playstation Blog è inoltre comparso un articolo che ci offre una breve panoramica dei tre personaggi, che vi riassumiamo di seguito:

Kara è un androide modello AX400 progettato da CyberLife per l'assistenza domestica e per prendersi cura dei bambini. Kara appartiene a Todd, un ex tassista ora disoccupato dal carattere instabile, e il suo compito è prendersi cura dei Alice, figlia di Todd. Accortesi della pericolosità del padre della bambina, le due decideranno di fuggire e scopriranno un mondo in piena crisi.

Markus è un androide di proprietà di Carl Manfred, un vecchio pittore che col passare del tempo sviluppa una sorta di affetto paterno per lui. Fra i due nasce un legame padre-figlio, fino a quando alcuni avvenimenti porteranno Markus a diventare il leader della rivoluzione degli androidi.

Connor è un prototipo RK800 a opera di CyberLife programmato per assistere gli umani nelle indagini investigative. La sua intelligenza, la sua determinazione e le tecnologie con cui è equipaggiato lo rendono il partner ideale. In seguito al verificarsi di alcune anomalie fra gli androidi verrà inviato indagare sulla faccenda assieme al tenente Hank Anderson, un detective umano che odia gli androidi.

Detroit Become Human uscirà il 25 maggio esclusivamente su PlayStation 4.