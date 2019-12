Detroit Become Human non è più un'esclusiva PS4: disponibile da oggi su PC

Come preannunciato, oggi 12 dicembre Detroit Become Human è approdato ufficialmente su PC: il gioco di Quantic Dream, nato come un'esclusiva PlayStation 4, può ora essere giocato e apprezzato da un pubblico più ampio di giocatori.

Detroit Becom Human è disponibile all'acquisto solo ed esclusivamente su Epic Games Store, esattamente come i due titoli che l'hanno preceduto, Heavy Rain e Beyond Due Anime. In occasione del lancio e solo per un periodo di tempo limitato viene inoltre proposto al prezzo promozionale di 40,19 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di farlo quanto prima, dal momento che quest'offerta terminerà alle ore 17:00 del 16 dicembre.

Di seguito trovate i requisiti di sistema di Detroit Become Human, che si sono rivelati meno abbordabili di quanto inizialmente annunciato:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7, 64-bit

Processore: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

RAM: 8 GB

DirectX: DX11

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10, 64-bit

Processore: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 - AMD Radeon RX 580 AMD | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060

RAM: 16 GB

DirectX: DX11 / DX12

Su PC, Detroit Become Human può inoltre vantare il supporto aglio schermi panoramici 21:9, comandi personalizzabili, framerate illimitato e il supporto a Ray-Tracing, G-Sync e Freesync.