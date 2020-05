Detroit Become Human: la nuova Collector's Edition disponibile al preordine

Tra pochi giorni la versione PC di Detroit Become Human arriverà su Steam, pertanto non sarà più un'esclusiva di Epic Games Store. L'approdo sullo store di Valve sarà accompagnato dalla messa in commercio di una nuova Collector's Edition in formato fisico.

Annunciata nel corso di una trasmissione in diretta, questa nuova Collector's Edition pubblicata da Sony Interactive Entertainment include una figure della androide Kara di 27 cm, un set di tre spille con altrettanti simboli (Cyberlife, Halo e Revolution), una carta olografica della Cyberlife in PVC con impresso il codice per riscattare il gioco, il tutto raccolto in una scatola esclusiva da esposizione della Cyberlife.

La data d'uscita della Collector's Edition di Detroit Become Human è ancora da definire, ma può essere già preordinata da GameStop (esclusivamente online) al prezzo di 349,98 euro. È permesso prenotare un massimo di un pezzo a persona, gli ordini multipli verranno cancellati. Potete ammirare un'anteprima degli oggetti inclusi nell'immagine di anteprima di questa notizia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human approderanno su Steam in formato digitale il prossimo 18 giugno.