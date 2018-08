Detroit Become Human è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

La Digital Deluxe Edition di Detroit Become Human è la nuova offerta della settimana proposta sul PlayStation Store. Il pacchetto include anche la versione rimasterizzata di Heavy Rain per PlayStation 4.

Da oggi e fino alle 12:59 di giovedì 6 settembre, Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition può essere acquistato sul PlayStation Store a 39,99 euro (invece di 69,99 euro), con un risparmio del 42% sul prezzo di listino. Questa edizione include il gioco base, una copia digitale di Heavy Rain per PlayStation 4, un Artbook digitale, la Colonna sonora digitale deluxe, un Avatar e i temi dinamici per PS4 "CyberLife" e "Protagonisti".

Ne approfitterete per recuperare Detroit Become Human sul PlayStation Store. Per saperne di più sulla nuova avventura di Quantic Dream potete leggere la nostra Recensione del titolo. Ricordiamo che nel frattempo sul PS Store sono disponibili i nuovi sconti dedicati ai giochi sotto i 20 e i 10 euro: tra i giochi più interessanti sotto i 20 euro segnaliamo Dark Souls 3, Fallout 4, Yakuza Zero, Unravel Two, Final Fantasy XV Royal Edition, Titanfall 2 Ultimate Edition, Devil May Cry HD Collection, mentre tra quelli sotto i 10 euro troviamo DOOM, Battlefield 1 Revolution, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Mass Effect Andromeda.