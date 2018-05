Detroit Become Human: il nuovo spot TV è dedicato a Connor

Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno pubblicato un nuovo spot TV di Detroit Become Human. Il breve filmato si focalizza sul personaggio di Connor, uno dei protagonisti della nuova avventura sci-fi in arrivo su PlayStation 4 il 25 maggio.

Dopo lo spot televisivo dedicato a Markus, lo studio francese è tornato a mostrare in azione Connor, uno dei tre protagonisti di Detroit Become Human che avremo modo di controllare nel corso dell'avventura. Stiamo inoltre parlando dello stesso personaggio presente nella demo del gioco, disponibile gratuitamente sul PlayStation Store per tutti gli utenti PS4.

Come sottolineato più volte dallo studio francese, in Detroit Become Human potremo plasmare la storia e i personaggi grazie alle nostre scelte, determinando il loro destino e l'intrecciarsi delle loro vicende. Un pò come visto in Heavy Rain, inoltre, alcuni eventi potrebbero condurre alla morte prematura di un personaggio, con evidenti ripercussioni sul finale. Parlando della longevità, invece, Quantic Dream ha dichiarato che l'avventura durerà in media 30 ore, ma la lunghezza della storia potrebbe variare in base alle nostre scelte.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto in esclusiva su PlayStation 4 il 25 maggio, vi lasciamo con la nostra Anteprima di Detroit: Become Human. In cima alla notizia, invece, trovate il nuovo spot TV dedicato a Connor.