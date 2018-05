Detroit Become Human: il nuovo spot TV è dedicato a Kara

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo spot promozionale per Detroit: Become Human, nuova attesa esclusiva per PlayStation 4 attesa al lancio il prossimo 25 maggio.

Esattamente come i recenti filmati incentrati sui personaggi di Connor e Markus, questo nuovo spot ci permette di dare un veloce sguardo ad alcune scene inedite presenti all'interno della nuova avventura di Quantic Dream, oltre a mettere in risalto l'importanza delle scelte che il giocatore dovrà compiere di volta in volta. Il personaggio al centro dell'attenzione è questa volta l'androide Kara, che già avevamo conosciuto grazie ad un trailer dal forte impatto emotivo mostrato alla Paris Game Week 2017.

Lasciandovi alla visione del filmato, che potete trovare in cima alla notizia, vi ricordiamo che Detroit: Become Human sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 25 maggio 2018. Preordinando il gioco su Amazon ottenete il diritto a dei bonus esclusivi. A questo indirizzo potete dare un'occhiata ad un video dietro le quinte incentrato sulla realizzazione del gioco, mentre seguendo questo collegamento trovate un video incentrato sull'importanza delle scelte che, esattamente come accaduto per l'acclamato Heavy Rain, torneranno qui a ricoprire una componente fondamentale per l'andamento dell'arco narrativo. Per ulteriori informazioni sul titolo diretto da David Cage, vi rimandiamo alla nostra anteprima.