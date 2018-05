Detroit Become Human: il nuovo spot TV mette in risalto l'importanza delle scelte

L'uscita di Detroit Become Human si avvicina sempre di più e la campagna promozionale è ormai entrata nel vivo. Quest'oggi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato uno spot televisivo inedito.

Il filmato, lungo 30 secondi, è ricco di sequenze filmate e mette in risalto l'importanza che le scelte dei giocatori rivestiranno all'interno del gioco. Queste, infatti, potranno modificare profondamente il corso della storia, influenzare il destino dei protagonisti e determinare le scene che potranno essere giocate. Potete guardare lo spot TV nel player in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Detroit Become Human, descritto come il progetto più ambizioso di sempre dello studio francese Quantic Dream, verrà lanciato in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 25 maggio. Se volete saperne ancora di più, vi invitiamo a guardare il nostro Spiegato Bene di Detroit Become Human, nel quale Alessandro Bruni vi parla di tutto c'è che concerne la storia, i personaggi e il gameplay. Secondo il noto analista Michael Pachter, il titolo ha tutte le carte in regola per vendere almeno 3-4 milioni di copie.