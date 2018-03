Detroit Become Human: il nuovo trailer mostra alcuni personaggi inediti

A seguito dell'annuncio della data di uscita,hanno pubblicato un nuovo trailer di Detroit Become Human . Al momento il video è disponibile solamente nella pagina del gioco sul PlayStation Store e non è ancora stato caricati sui canali YouTube di PlayStation.

Il video mostra Kara, Connor e Marcus interagire con alcuni nuovi personaggi, se non volete spoiler potete interrompere qui la lettura, in caso contrario trovate il filmato integrale in apertura della notizia.

Il nuovo gioco di David Cage si preannuncia davvero interessante dal punto di vista narrativo, grazie alla presenza di oltre 500 personaggi, 2.000 pagine di copione e 35.000 diverse inquadrature. Detroit Become Human uscirà il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.