Detroit Become Human: nuovo video diario dedicato allo storytelling interattivo

Dopo essersi espressa sulla gestione dei tre protagonisti, Quantic Dream è tornata a parlare dello sviluppo di Detroit Become Human in un nuovo video diario, questa volta raccontando tutte le sfide che bisogna affrontare con lo storytelling interattivo.

Come ribadito in diverse occasioni, Detroit Become Human vuole rappresentare la naturale evoluzione di Heavy Rain e Beyond, una nuova avventura cinematica in cui le scelte dei giocatori avranno un peso ancora più determinante nello sviluppo della storia e dei personaggi.

Il nuovo video diario pubblicato da IGN.com (potete visionarlo a questo indirizzo) è dedicato proprio alla narrazione interattiva di Detroit Become Human, con i membri di Quantic Dream a raccontare tutte le sfide dietro la realizzazione di uno storytelling così stratificato e complesso. In base alle scelte compiute dal giocatore, infatti, la vicenda raccontata nel gioco potrà cambiare sensibilmente, conducendo a una serie di bivi e a situazioni completamente diverse. Il team francese, naturalmente, ha cercato di curare nel dettaglio anche la più piccola variazione percepibile tra una scelta e l'altra.

Ricordiamo che Detroit Become Human farà il suo debutto in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 25 maggio. Se invece volete aggiornarvi sulle ultime novità, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.