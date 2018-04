Detroit Become Human: un nuovo video parla dell'importanza delle scelte dei giocatori

God of War non è l'unica grande esclusiva di peso in arrivo su PlayStation. A maggio arriverà il turno di Detroit Become Human, il progetto più ambizioso di sempre Quantic Dream e David Cage.

Esattamente come negli altri lavori dello studio francese, anche in Detroit: Become Human le scelte dei giocatori rivestiranno un ruolo cruciale. Il nuovo video della serie IGN First si concentra proprio su questo aspetto della produzione, in particolare sul suo impatto sull'economia del gameplay.

I giocatori verranno messi continuamente di fronte a importanti decisioni da prendere, che non solo determineranno dei cambiamenti nella trama, ma modificheranno anche intere sezioni di gioco. Un sistema del genere permette inoltre di plasmare la storia dei tre protagonisti, oltre ad empatizzare con loro in una maniera molto profonda. Connor è un prototipo progettato per aiutare gli investigatori umani in casi che coinvolgono androidi, mentre Kara diventa una fuggiasca dopo aver stretto amicizia con una bambina e averne condiviso il sogno di libertà. Markus, invece, diventerà il leader di una rivoluzione di androidi.

Potete guardare il video, che vanta la partecipazione di David Cage e di altre importanti personalità dello studio, a questo indirizzo. Non sono presenti spoiler, ma solo sezioni video che sono già state mostrate nei trailer e nei gameplay pubblicati in passato. Vi ricordiamo che Detroit: Become Human verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 25 maggio. Nelle scorse settimane Quantic Dream ha confermato che il titolo supporterà l'HDR e il 4K via Checkerboard Rendering.