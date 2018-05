Detroit Become Human: oltre 2 ore di gameplay dell'esclusiva PS4 di Quantic Dream

Prosegue la serie Everyeye Live dedicata a Detroit Become Human, l'ultima e ambiziosa fatica di Quantic Dream. Quest'oggi è andato in onda il terzo appuntamento.

A partire dalle ore 17:00 di oggi 28 maggio, il nostro Alessandro Bruni ha proseguito da dove ci aveva lasciato l'ultima volta, prendendo il controllo, a rotazione, dei tre protagonisti indiscussi dell'avventura: Connor, Kara e Markus. Non sono mancati, ovviamente, momenti al cardiopalma e scelte sofferte, che hanno coinvolto enormemente anche gli spettatori in chat. Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica che trovate in cima a questa notizia.

La trasmissione, com'è consuetudine, è andata in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è importantissima per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye in chat e con la redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi così non rischierete di perdervi le prossime puntate.



Detroit Become Human è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. quest'oggi a redazione di Digital Foundry ha realizzato un'interessante video analisi nella quale vengono messe a confronto le due versioni del gioco.