Detroit Become Human per PC ha una data di uscita, ed è molto vicina

Con un trailer in 4K Quantic Dream ha annunciato la data di uscita della versione PC di < href="https://www.everyeye.it/notizie/detroit-become-human-pc-nuovo-teaser-trailer-precede-annuncio-data-uscita-399641.html">Detroit Become Human, disponibile come promesso entro la fine dell'anno in esclusiva su Epic Games Store.

Il gioco è già disponibile per il preordine al prezzo di 39.90 euro con data di uscita fissata per il 12 dicembre 2019, come detto Detroit non sarà in vendita su Steam ma solamente sul marketplace di Epic Games. Questa la sinossi ufficiale:

"Detroit 2038. La tecnologia ha fatto passi da gigante e gli androidi dalle sembianze umane sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come esseri umani, ma non sono che macchine al loro servizio. Gioca con tre androidi diversi e osserva il mondo in preda al caos (forse il nostro futuro) attraverso i loro occhi. Le tue decisioni avranno un forte impatto sull'intensa trama del gioco. Ti troverai di fronte a dilemmi morali e dovrai decidere chi vive e chi muore. Con migliaia di scelte e decine di finali a disposizione, in che modo cambierai il futuro di Detroit e il destino dell'umanità?"

Tra le lingue supportate troviamo inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, polacco, giapponese, cinese, coreano, arabo e italiano. Dopo aver riscosso un notevole successo su PS4 con 3.2 milioni di copie vendute, l'ultimo progetto di David Cage si appresta ora a debuttare anche su PC.