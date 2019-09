Detroit Become Human PC: il nuovo teaser trailer precede l'annuncio della data di uscita

Dopo aver lasciato a David Cage l'opportunità di discutere del futuro dei videogiochi, i vertici di Quantic Dream mostrano il teaser trailer del video che annuncerà la data di uscita della versione PC, rigorosamente in esclusiva su Epic Games Store, di Detroit Become Human.

Preceduta dall'arrivo su EGS di Heavy Rain e Beyond Due Anime, la trasposizione PC di Detroit vanterà un comparto grafico rivisto e corretto in funzione dello sblocco del framerate, della risoluzione 4K e della riformulazione dei menù, dei controlli e dell'interfaccia tramite comandi impartiti con mouse e tastiera.

Quanto all'offerta ludica e contenutistica, l'edizione PC di Detroit Become Human sarà identica a quella apprezzata dall'utenza PS4 e ci permetterà di osservare il mondo del futuro, e le sue infinite contraddizioni, con gli occhi cibernetici di tre androidi: le scelte che compiremo si rifletterano sul destino dell'intera comunità e dei suoi singoli protagonisti.

La grazia che contraddistingue da sempre i lavori interattivi di Quantic Dream consentirà ai fan del genere di affrontare tematiche importanti come la natura dell'essere umano e il suo rapporto con delle creature artificiali che ambiscono a ritagliarsi un ruolo nella società del domani dopo aver acquisito l'autocoscienza, con tutte le conseguenze in termini psicologici, sociali e socioeconomici che possiamo solo immaginare. Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale dell'avventura sci-fi di Quantic Dream su PC, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Detroit Become Human su PS4.