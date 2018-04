Detroit Become Human per PS4, demo disponibile sul PlayStation Store europeo

Come annunciato a sorpresa nella giornata di ieri, la demo giocabile di Detroit Become Human per PS4 e PlayStation 4 Pro è ora disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store europeo.

La demo di Detroit pesa 2.9 GB e supporta varie lingue per audio e sottotitoli, tra cui italiano (voce e testi), francese, tedesco, russo, inglese, portoghese, spagnolo, polacco, svedese, finlandese, norvegese, olandese e arabo.

Questa la sinossi pubblicata sul PlayStation Store: "Fin dove ti spingeresti per la libertà? Ottieni un'anteprima della futura rivoluzione degli androidi in questa demo ricca d'azione di Detroit Become Human. Unisciti a Connor, un prototipo unico di androide in ausilio alla polizia di Detroit, in una situazione drammatica con un fuggitivo. Sei tu a decidere gli eventi. Analizza la situazione e scegli con attenzione... delle vite potrebbero essere in pericolo. Detroit Become Human è un avvincente thriller neo-noir in cui degli androidi di servizio si liberano dalla loro programmazione e ambiscono alla libertà."

Il nuovo gioco di David Cage sarà disponibile in Europa dal 25 maggio 2018 in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Detroit Become Human e alla Video Anteprima del titolo di Quantic Dream, studio noto per produzioni come Heavy Rain e Beyond Due Anime.