Detroit Become Human porrà molte domande al giocatore, piuttosto che fornire risposte

Parlando ai microfoni di GameReactor, il lead writer diAdam Williams ha ribadito un concetto espresso in precedenza da David Cage: piuttosto che fornire delle risposte precise, la nuova avventura divuole porre molte domande ai giocatori.

"In realtà non abbiamo un messaggio preciso da offrire ai giocatori. Non vogliamo dirvi se in futuro appariranno gli androidi, o se saranno pericolosi. Il nostro obiettivo è quello di porre interrogativi interessanti, dilemmi a cui il giocatore stesso dovrà affacciarsi facendosi una propria opinione. Penso che queste tecnologie ci sembreranno pura fantascienza fino a quando non diventeranno realtà. Credo che al loro arrivo verremo colti di sorpresa, e la domanda più pertinente sarà: saremo in grado di controllarle? Il libro 'La Singolarità è vicina' è stata un'importante fonte d'ispirazione per noi, è un testo che contiene delle implicazioni molto interessanti. Ci sono diverse opinioni a riguardo, ma per la maggior parte delle persone l'intelligenza artificiale (quella vera) avrà un impatto sulla nostra cultura ancora più significativo di internet e delle automobili.

Uno degli argomenti che susciterà più interesse, nonché uno dei nostri temi principali, è il seguente: cosa ci rende umani? Se guardate il personaggio di Kara che abbiamo mostrato a Parigi, potrebbe sembrarvi ancora più umano del padre, nonostante lei sia una macchina. Credo che il concetto di umanità vada ben oltre la dimensione materiale, perché ci sono elementi fondamentali da considerare come lo spirito, l'intelligenza, la moralità...un obiettivo essenziale di Detroit Become Human sarà spingere il giocatore a riflettere su cosa significhi realmente essere umani.

Dal nostro punto di vista, porre sul tavolo questo genere di interrogativi è più importante di fornire risposte dirette agli utenti. Vogliamo trasportare i giocatori in questo viaggio narrativo, spingendoli a costruirsi una propria opinione sui dilemmi proposti nell'avventura. Anche per questo, l'esperienza vissuta in Detroit Become Human potrebbe variare sensibilmente tra un giocatore e l'altro." spiega il lead writer Adam Williams.

Interessante notare come il libro "La Singolarità è vicina" abbia rappresentato un'importante fonte di ispirazione per la nuova avventura di Quantic Dream. Ricordiamo che Detroit: Become Human uscirà in esclusiva per PlayStation 4 durante la primavera del 2018.