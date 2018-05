Detroit Become Human: pre-load disponibile su PS4; svelato il peso del gioco

A ormai pochi giorni dal suo atteso debutto, Detroit: Become Human, la nuova avventura interattiva sviluppata da Quantic Dream e diretta da David Cage, è ora disponibile per il pre-load su PlayStation 4.

Contestualmente, scopriamo anche il peso del gioco, grazie ad un'immagine postata su reddit dall'utente ‘HypnoticMonkey’. Come potete notare tramite lo screenshot che trovate in calce all'articolo, Detroit: Become Human pesa in totale 42.5GB, sebbene per il primo avvio del titolo sarà necessario aver scaricato soltanto 11.7GB.

Detroit: Become Human sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 venerdì, 25 maggio. Effettuando il preordine su Amazon.it riceverete il tema per la HOME e la colonna sonora in formato digitale. Dopo aver diffuso il trailer di lancio di rito, nelle scorse ore Sony e Quantic Dream hanno pubblicato il secondo cortometraggio dedicato al gioco, grazie al quale possiamo scoprire maggiori informazioni riguardo al personaggio di Chloe (a questo indirizzo trovate invece il primo filmato). Vi ricordiamo che nella giornata di domani Everyeye.it terrà un live Q&A interamente dedicato al nuovo gioco degli autori di Heavy Rain, accompagnato da uno streaming successivo, fissato alle ore 15:00, in cui metteremo sotto i riflettori il gameplay del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra anteprima.