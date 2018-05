Detroit Become Human: pubblicato un nuovo spot promozionale incentrato su Markus

Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha diffuso un nuovo spot promozionale dedicato a Detroit: Become Human, la nuova avventura narrativa di Quantic Dream e David Cage.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è di breve durata, ma rappresenta comunque una buona occasione per dare un fugace sguardo ad alcune scene inedite tratte dal gioco. Lo spot è particolarmente incentrato sulla figura di Markus, uno dei tre principali protagonisti dell'avventura. Come potete intuire dalle sequenze mostrate nel video, Markus è il determinato leader della rivolta degli androidi che avrà luogo lungo il corso della narrazione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Detroit: Become Human sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 25 maggio. Preordinando il gioco su Amazon ottenete il diritto a dei bonus esclusivi. Nella giornata di ieri, Quantic Dream e Sony hanno mostrato un altro trailer del gioco focalizzato sulle scelte molteplici e decisive scelte che il giocatore potrà compiere all'interno del gioco. Esattamente come accadeva nell'apprezzato Heavy Rain, anche in Detroit: Become Human le decisioni da noi prese saranno cruciali e andranno a determinare lo svolgimento e la conclusione dell'arco narrativo. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra anteprima.