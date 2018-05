Detroit Become Human: Q&A e gameplay in diretta giovedì 24 maggio dalle 14:00

Giovedì 24 maggio i canali Twitch e YouTube di Everyeye ospiteranno una nuova sessione di Q&A: Domande e Riposte dedicata a Detroit Become Human, la nuova avventura di Quantic Dream in arrivo su PS4 il 25 maggio. A partire dalle 15:00 dello stesso giorno, inoltre, giocheremo in diretta con il titolo.

Si parte alle 14:00 di giovedì, con la nostra redazione pronta a soddisfare ogni vostra curiosità su Detroit: Become Human durante la sessione di Q&A dedicata al gioco. La nuova avventura sci-fi di Quantic Dream promette di evolvere la formula degli "interactive drama", andando ad approfondire gli ottimi spunti visti in Heavy Rain e Beyond: Due Anime, a partire dalla libertà offerta al giocatore e dal peso attribuito alle scelte.

A partire dalle 15:00 dello stesso giorno, invece, giocheremo in diretta con Detroit: Become Human, commentando insieme agli spettatori le caratteristiche del titolo. Le due trasmissioni andranno in onda su Twitch e YouTube dalle 14:00 di giovedì 24 maggio: come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.

Anche voi attendete con trepidazione il 25 maggio? Non mancate l'appuntamento con le due dirette dedicate al gioco di Quantic Dream!