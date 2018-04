Detroit Become Human: Quantic Dream parla della gestione dei tre potagonisti

Dopo aver parlato della colonna sonora, Quantic Dream è tornata a raccontare la realizzazione di Detroit: Become Human focalizzandosi sui personaggi. Lo studio francese si è espresso sulla caratterizzazione dei tre differenti protagonisti.

Come visto in Heavy Rain, anche in Detroit: Become Human dovremo controllare più di un protagonista, naturalmente con la possibilità di prendere diverse decisioni che possono influenzare il corso degli eventi. Quantic Dream, del resto, ha già sottolineato come la nuova avventura in arrivo il 25 maggio sarà ancora più profonda sotto questo punto di vista, mettendo nelle mani del giocatore la possibilità di plasmare la storia e i personaggi.

Nel nuovo video pubblicato da IGN.com (visionabile a questo indirizzo), in particolare, Quantic Dream ha parlato della realizzazione dei tre protagonisti di Detroit: Become Human, sottolineando come per ognuno di essi si sia lavorato diversamente in termini di script, atmosfera e caratterizzazione. I tre androidi che vedremo in azione nel gioco si troveranno di fronte a un particolare evento che risveglierà la loro coscienza, dando vita a un intreccio di eventi che dipenderà fortemente dalle scelte del giocatore e dalle loro conseguenze.

Ricordiamo che l'appuntamento con Detroit: Become Human è fissato per il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.