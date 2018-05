Detroit Become Human registra il miglior lancio di sempre per un gioco Quantic Dream

In una recente intervista concessa alla testata francese JeuxActu, David Cage ha rivelato che Detroit Become Human ha registrato il miglior debutto di sempre per un videogioco targato Quantic Dream.

Al momento non ci sono dati precisi a riguardo tuttavia il producer francese sembra estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti. Detroit Become Human ha debuttato al primo posto della classifica inglese, risultato che lascia ben sperare riguardo il successo ottenuto e le vendite a lungo termine. Per Sony Interactive Entertainment si tratta del secondo centro della primavera dopo God of War, in attesa di capire come il publisher intenda affrontare la stagione natalizia, probabilmente puntando tutto su Marvel Spider-Man e Ghost of Tsushima.

