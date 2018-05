Detroit Become Human, scelte e finali del Capitolo 1: L'Ostaggio

Dopo avervi dato dieci consigli utili per godervi la nuova avventura di Quantic Dream, in questa mini-guida inizieremo a trattare i singoli capitoli di Detroit Become Human. Partiamo con il primo intitolato "L'Ostaggio", esplorando le scelte disponibili e tutti i finali a cui si può andare incontro.

La prima missione vi mette nei panni di Connor, con l'obiettivo di salvare una bambina minacciata da un deviante. Come nel resto dell'avventura, il gioco vi permette di analizzare gli ambienti e di interagire con i vari punti di interesse, in modo da raccogliere diverse informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico. Di seguito elenchiamo tutte le scelte e le azioni disponibili nel capitolo "L'Ostaggio", segnalando quelle che possono portare a delle conseguenze nel corso del gioco.

Prima parte della missione (inizio delle indagini):

Salvate o ignorate il pesce : una volta usciti dall'ascensore, sulla sinistra potrete interagire con un pesce saltato fuori dall'acquario, decidendo eventualmente di salvarlo o di lasciarlo per terra.

: una volta usciti dall'ascensore, sulla sinistra potrete interagire con un pesce saltato fuori dall'acquario, decidendo eventualmente di salvarlo o di lasciarlo per terra. Parlate con il Capitano Allen : azione necessaria per proseguire nella storia, consente l'accesso alla sessione principale "Cerca indizi". Da questo momento si può analizzare lo scenario.

: azione necessaria per proseguire nella storia, consente l'accesso alla sessione principale "Cerca indizi". Da questo momento si può analizzare lo scenario. Ispezionate il cadavere del padre : nel salotto ricostruite la morte del padre per accedere al tablet e alla successiva azione "Scopri la causa dell'incidente"

: nel salotto ricostruite la morte del padre per accedere al tablet e alla successiva azione "Scopri la causa dell'incidente" Scoprite il nome del deviante : entrate nella stanza della bambina e ispezionate il suo tablet, così da conoscere il nome del deviante (Daniel). Questa informazione vi sarà utile nella seconda parte della missione.

: entrate nella stanza della bambina e ispezionate il suo tablet, così da conoscere il nome del deviante (Daniel). Questa informazione vi sarà utile nella seconda parte della missione. Ispezionate la custodia : nella camera da letto potrete analizzare una valigia posizionata per terra.

: nella camera da letto potrete analizzare una valigia posizionata per terra. Analizzate il cadavere del poliziotto : nel soggiorno potrete ispezionare il cadavere del poliziotto, analizzatelo attentamente per sbloccare altre opzioni importanti.

: nel soggiorno potrete ispezionare il cadavere del poliziotto, analizzatelo attentamente per sbloccare altre opzioni importanti. Raccogliete o ignorate la pistola : una volta analizzato il cadavere del poliziotto, potrete decidere di raccogliere la pistola (infrangendo il regolamento, ottenendo però nuove opzioni per il finale) o di lasciarla per terra.

: una volta analizzato il cadavere del poliziotto, potrete decidere di raccogliere la pistola (infrangendo il regolamento, ottenendo però nuove opzioni per il finale) o di lasciarla per terra. Swat ferito : un agente della Swat verrà ferito mente controllerete gli indizi nell'appartamento.

: un agente della Swat verrà ferito mente controllerete gli indizi nell'appartamento. Tempo scaduto : se perdete troppo tempo durante la raccolta degli indizi, verrete trasportati direttamente alla seconda parte della missione.

: se perdete troppo tempo durante la raccolta degli indizi, verrete trasportati direttamente alla seconda parte della missione. Uscite in terrazza: azione necessaria per proseguire nella storia. A questo punto partirà la seconda parte della missione, dove vi verrà richiesto di negoziare col deviante per salvare la bambina.

Seconda parte della missione (tratta con l'androide):

Approccio cordiale o distaccato : in questa fase dovrete affrontare il deviante, decidendo di approcciarvi al dialogo con un tono cordiale (mostrandovi disponibili ad assecondare le sue richieste) oppure con un comportamento più distaccato (arrivando eventualmente a incolparlo).

: in questa fase dovrete affrontare il deviante, decidendo di approcciarvi al dialogo con un tono cordiale (mostrandovi disponibili ad assecondare le sue richieste) oppure con un comportamento più distaccato (arrivando eventualmente a incolparlo). Salvate o ignorate il poliziotto ferito : sulla terrazza, alla sinistra dell'ingresso, potrete interagire con un poliziotto ferito, decidendo di salvarlo (ignorando le richieste del deviante) o di lasciarlo al suo destino (assecondando l'androide). Questa scelta avrà delle conseguenze tangibili.

: sulla terrazza, alla sinistra dell'ingresso, potrete interagire con un poliziotto ferito, decidendo di salvarlo (ignorando le richieste del deviante) o di lasciarlo al suo destino (assecondando l'androide). Questa scelta avrà delle conseguenze tangibili. Confessate o mentite sulla pistola : se nella prima parte della missione avete raccolto la pistola del poliziotto, il deviante si accorgerà che ne siete in possesso. Potrete confessare di avere un'arma (provando a guadagnare la fiducia dell'androide) oppure negare, mentendo.

: se nella prima parte della missione avete raccolto la pistola del poliziotto, il deviante si accorgerà che ne siete in possesso. Potrete confessare di avere un'arma (provando a guadagnare la fiducia dell'androide) oppure negare, mentendo. Impossibile negoziare : con una percentuale di successo troppo bassa, non sarete in grado di negoziare col deviante. Si passa direttamente all'evento "Daniel salta con Emma".

: con una percentuale di successo troppo bassa, non sarete in grado di negoziare col deviante. Si passa direttamente all'evento "Daniel salta con Emma". Accettate o rifiutate di allontanare l'elicottero : assecondando la richiesta del deviante potete aumentare la percentuale di successo della negoziazione.

: assecondando la richiesta del deviante potete aumentare la percentuale di successo della negoziazione. Avvicinatevi abbastanza : riuscendo a trattare con successo potrete avvicinarsi abbastanza al deviante.

: riuscendo a trattare con successo potrete avvicinarsi abbastanza al deviante. Daniel salta con Emma : questa azione si verifica se non siete riusciti a negoziare con il deviante.

: questa azione si verifica se non siete riusciti a negoziare con il deviante. Dite la verità : in questo modo forzerete le azioni al punto precedente.

: in questo modo forzerete le azioni al punto precedente. Mentite a Daniel : mentendo al deviante porterete il dialogo alla condizione successiva.

: mentendo al deviante porterete il dialogo alla condizione successiva. Questione di fiducia : se sarete riusciti a costruire un buon rapporto di fiducia con il deviante, si passa al finale numero 3. Se invece non ci siete riusciti, si passa all'evento "Daniel salta con Emma".

: se sarete riusciti a costruire un buon rapporto di fiducia con il deviante, si passa al finale numero 3. Se invece non ci siete riusciti, si passa all'evento "Daniel salta con Emma". Vi sacrificate : se decidete di sacrificarvi sbloccherete il finale numero 4.

: se decidete di sacrificarvi sbloccherete il finale numero 4. Usate la pistola: questa opzione è disponibile solo se avete raccolto la pistola in precedenza, conducendo ai finali 5 e 6.

Possibili finali:

Connor non raggiunge il deviante in tempo: questo finale viene sbloccato se non riuscite a costruire un rapporto di fiducia con Daniel, dimostrandovi poco inclini ad assecondare le sue richieste (per esempio non allontanando l'elicottero) e manifestando un approccio distaccato (arrivando ad accusare l'androide di essere difettoso). Il deviante si getterà di sotto con Emma, provocando la morte della bambina, evento che porterà a delle conseguenze nella storia. Se riuscite a completare con successo l'ultimo QTE, però, sbloccherete il finale numero 3. I cecchini sparano a Daniel: per ottenere questo finale bisogna raggiungere una percentuale di successo pari al 100%, costruendo un ottimo rapporto di fiducia con Daniel (possibile solo se avete ispezionato il tablet di Emma nella prima parte della missione, scoprendo il nome del deviante). Una volta che vi sarete avvicinati abbastanza all'androide, infatti, questo lascerà andare via la bambina facendola mettere in salvo, per poi essere eliminato dai cecchini appostati nei paraggi. Connor muore per proteggere Emma: questo finale si ottiene completando con successo il QTE menzionato nel finale numero 1. La morte di Connor provocherà il reset della sua memoria, permettendogli comunque di tornare nuovamente in gioco nel resto dell'avventura. Il deviante spara a Connor: nella prima parte della missione dovrete aver trovato la pistola. Mentite sul fatto di averla con voi, avvicinatevi abbastanza per essere a portate di tiro ed estraete l'arma, senza però utilizzarla. Continuate a intimidire Daniel, fino a quando il deviante non deciderà di spararvi. Anche questo finale comporterà il reset della memoria di Connor. Connor spara al deviante: La stessa dinamica del finale numero 4, con la differenza che invece di intimidire Daniel deciderete di sparare al deviante. Emma e Connor si salvano, senza nessuna conseguenza da segnalare per il resto del gioco.

Considerando che questo capitolo era presente anche nella demo di Detroit Become Human, avete già sperimentato tutti i finali possibili? Se volete aiutarvi con un riferimento visivo, in modo da inquadrare gli elementi più importanti della scena, potete guardare il filmato proposto in cima alla notizia. A fondo pagina, invece, trovate il diagramma con tutte le diramazioni narrative della missione.