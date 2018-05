Detroit Become Human: il secondo cortometraggio è dedicato a Chloe

Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno pubblicato il secondo cortometraggio di Detroit Become Human. Questa volta il breve filmato in CGI è dedicato a Chloe, il primo androide ad aver superato il Test di Turing: potete visionarlo in cima alla notizia.

Dopo il corto dedicato a Elijah Kamski, ricercatore che ha dato vita alla creazione degli androidi, Quantic Dream ci propone un altro video ambientato prima delle vicende di Detroit Become Human. Il nuovo trailer ci presenta Chloe, il primo robot dalle sembianze umane ad aver superato con successo il Test di Turing, assottigliando ulteriormente il confine tra le macchine senzienti e le persone in carne e ossa.

Se invece siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sull'ambientazione del gioco, David Cage ha parlato della creazione del setting in un recente video diario, svelando con l'occasione nuovi retroscena sullo sviluppo del titolo.

Detroit Become Human sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dal 25 maggio: effettuando il preordine su Amazon.it riceverete il tema per la HOME e la colonna sonora in formato digitale. Segnaliamo che Quantic Dream ha pubblicato anche il trailer di lancio, senza dimenticare che la nuova avventura sci-fi sarà protagonista di un Q&A sul nostro canale domani 24 maggio alle 14:00, a cui seguirà una lunga sessione di live gameplay.