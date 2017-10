Detroit: Become Human uscirà durante la primavera 2018, nuovo trailer dalla PGW

In occasione della sua conferenza alla Paris Games Week 2017,è tornata a mostrare una delle esclusive più attese per PlayStation 4:, il nuovo titolo di David Cage e

Il trailer, caratterizzato in generale da un tono particolarmente drammatico, mostra le diverse direzioni che una determinata sequenza di gioco potrà avere, a seconda delle scelte che il giocatore compierà di volta in volta.

In aggiunta, è stata annunciata la finestra di lancio del gioco, che quindi uscirà durante la primavera del 2018.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima, vi ricordiamo che Detroit: Become Human uscirà su PlayStation 4 nel corso del 2018.