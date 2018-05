Detroit Become Human si prepara a debuttare su PS4 con il trailer di lancio

Sony Interactive Enertainment e Quantic Dream hanno pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Detroit Become Human, preparandosi al lancio del gioco previsto per il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4.

Dopo gli ultimi spot TV dedicati ai personaggi di Kara, Connor e Markus, il nuovo trailer di lancio getta uno sguardo introduttivo sulla storia, i protagonisti e le ambientazioni di Detroit Become Human, la nuova avventura futuristica di Quantic Dream in arrivo su PlayStation 4 venerdì 25 maggio.

Come più volte sottolineato da David Cage e dallo studio francese, il titolo darà un peso ancora più importante alle nostre scelte, permettendoci di determinare in modo decisivo l'evolversi della vicenda. Riprendendo quanto mostrato con Heavy Rain, inoltre, il nostro modo di giocare influirà anche sulla vita e sulla morte dei tre protagonisti, influenzando l'intrecciarsi delle loro storie.

Se ancora non avete acquistato il gioco, ricordiamo che Detroit Become Human può essere preordinato su Amazon.it al prezzo di 64.99 euro (invece di 74.99 euro): prenotando entro le 23:59 del 24 maggio, inoltre, si può ricevere in omaggio un tema dinamico per la schermata Home di PlayStation 4 insieme alla colonna sonora in formato digitale.

Vi lasciamo con il nuovo trailer di lancio riportato in cima alla notizia.