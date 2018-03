Detroit Become Human: Sony pubblica le video interviste ai tre protagonisti del gioco

Nelle scorse ore,ha pubblicato sul canale ufficiale ditre interessanti video interviste agli attori che interpretano i protagonisti di Detroit: Become Human

Si tratta nello specifico di Bryan Dechart (Connor), Valorie Curry (Kara) e Jesse Williams (Markus). I tre parlano dei tratti caratteriali e delle motivazioni che spingono i personaggi da loro interpretati. Per l'occasione, è anche possibile vederli in azione durante le riprese in motion capture, che hanno rivestito un ruolo fondamentale durante la produzione del nuovo titolo di David Cage. Segnaliamo che tutti e tre i filmati hanno i sottotitoli in italiano, assicuratevi di attivarli dalle impostazioni di YouTube.

Questa la descrizione dei protagonisti del gioco: "Connor è un prototipo progettato per aiutare gli investigatori umani in casi che coinvolgono androidi; Kara diventa una fuggiasca dopo aver stretto amicizia con una bambina e averne condiviso il sogno di libertà; Markus diventerà il leader di una rivoluzione di androidi".

Detroit Become Human è il titolo più ambizioso di sempre per lo studio francese Quantic Dream: sappiate che conta ben 513 personaggi, 2000 pagine di copione e 35000 inquadrature. La sua uscita è prevista in esclusiva su PlayStation 4 per il 25 maggio 2018. La Deluxe Edition comprenderà una copia di Heavy Rain per PlayStation 4.