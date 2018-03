Detroit Become Human: svelata la copertina ufficiale del gioco

Dopo aver annunciato la data di uscita diha svelato nelle ultime ore anche la copertina ufficiale del gioco, permettendoci di dare una prima occhiata alla cover della versione retail.

Come potete vedere a fondo pagina, la copertina di Detroit Become Human riporta in primo piano l'occhio di Markus, il leader della rivolta degli androidi interpretato dall'attore Jesse Williams. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 25 maggio in esclusiva per PlayStation 4, con la possibilità di optare per una Digital Deluxe Edition che contiene al suo interno una copia digitale di Heavy Rain per PS4, senza dubbio uno dei migliori titoli realizzato da Quantic Dream.

Cosa ne pensate della cover ufficiale di Detroit Become Human? Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità, invece, non dimenticate di consultare la nostra rubrica dedicata alle notizie più importanti della settimana.