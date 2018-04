Detroit Become Human: tre minuti di gameplay nei panni di Markus con il commento di Cage

IGN ha pubblicato un breve video gameplay di Detroit Become Human in cui ci viene mostrata una piccola parte di una scena che vivremo nei panni di Markus, il tutto con il commento del game director David Cage.

Trovate il filmato sul canale Youtube di IGN. Come ci spiega il fondatore di Quantic Dream, dopo una serie di eventi drammatici Markus si risveglia in una discarica utilizzata per lo smaltimento di androidi malfunzionanti o arrivati alla fine del loro ciclo. in questa sessione dovremo esplorare la discarica alla ricerca di pezzi di ricambio per il corpo malconcio del protagonista, allo scopo di ripristinare le sue funzioni. Anche in questo caso dovremo prendere decisioni importanti che ci metteranno di fronte a importanti bivi morali: ad esempio, come vediamo al minuto 2:31, potremo scegliere se prendere il cuore di un altro androide causandone la morte oppure risparmiarlo e cercare un'altra soluzione per sopravvivere.

Detroit Become Human sarà lanciato esclusivamente su Playstation 4 il prossimo 25 maggio. Se non vedete l'ora di provare il nuovo titolo di David Cage, vi segnaliamo che una demo è disponibile per il download sul Playstation Store. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima o alla replica del Q&A dedicato all'ultima opera di Quantic Dream.