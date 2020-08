Detroit Become Human ha venduto oltre cinque milioni di copie

Con una nuova stampa, Quantic Dream ha annunciato che Detroit Become Human ha raggiunto e superato quota cinque milioni di copie vendute su PlayStation 4 e PC. Il traguardo è stato tagliato a poco più di un mese dal debutto del gioco su Steam.

L'ultimo progetto del team francese è stato lanciato nella primavera del 2018 su PlayStation 4 e alla fine del 2019 è arrivato su PC in esclusiva temporale Epic Games Store e solo lo scorso mese di giugno è stato reso disponibile su Steam.

Quantic Dream ha espresso la propria gioia per questi risultati, con Detroit che è diventato rapidamente "uno dei giochi più venduti e acclamati tra quelli prodotti dal nostro studio", in particolare il co-CEO Guillaume de Fondaumiere ha parlato dell'ottima accoglienza riscossa in Asia, migliore rispetto a quella riservata a Heavy Rain e Beyond Due Anime.

Lo scorso mese di ottobre lo studio (e ora anche publisher) francese aveva festeggiato le 3.2 milioni di copie di Detroit vendute su PS4, su PC i download ammontano quindi a poco meno di due milioni combinati tra Epic Games Store e Steam.