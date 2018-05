Detroit Become Human: un video dietro le quinte ci racconta la realizzazione del gioco

Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo filmato dietro le quinte dedicato al nuovo progetto di Quantic Dream, Detroit: Become Human. Il titolo diretto da David Cage è in dirittura d'arrivo su PS4, e oggi possiamo apprendere qualche dettaglio preliminare in attesa della release fissata al 25 maggio.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, presenta i sottotitoli in italiano e permette di apprendere numerosi dettagli sulla Detroit ricreata dagli sviluppatori di Quantic Dream. Come ci viene spiegato da diversi esponenti dello studio francese, l'obiettivo non era creare un'ambientazione fantascientifica, bensì quello di dare vita ad un mondo futuribile, che rappresentasse quindi una plausibile prosecuzione della nostra vita sempre più basata sull'utilizzo della tecnologia. È stato quindi importante per Quantic Dream creare un'ambientazione in cui il giocatore si sarebbe potuto immergere in maniera del tutto naturale, immaginando un futuro non troppo lontano dal nostro presente.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Detroit: Become Human sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 25 maggio. Prenotando il gioco su Amazon, potrete ricevere dei bonus esclusivi, tra cui un tema dinamico e la colonna sonora originale. Per ulteriori dettagli sul titolo di Quantic Dream, vi rimandiamo alla nostra anteprima.