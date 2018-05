Detroit Become Human: i voti delle prime recensioni della stampa internazionale

Manca ancora un giorno alla pubblicazione di Detroit Become Human, nuova esclusiva per PlayStation 4 sviluppata da Quantic Dream. Quest'oggi, tuttavia, sono apparse in rete le prime recensioni dei membri della stampa internazionale, che nei giorni scorsi hanno avuto modo di testare approfonditamente la fatica di David Cage. Come se l'è cavata? Scopriamolo assieme!

Al momento Detroit Become Human può vantare un buon Metascore pari a 80 basato su ben 71 differenti recensioni. I voti sono però piuttosto variegati: ci sono diversi 95, ma anche 2 sonore bocciature e ben 14 recensioni tiepide. Ecco alcuni dei punteggi assegnati:

Areajugones - 95

PSX-Sense.nl - 95

Gamersky - 93

Cheat Code Central - 90

Dualshockers - 90

Twinfinite - 90

IGN Spain - 88

WCCFTech - 85

GameInformer - 80

IGN - 80

Destructoid - 70

AusGamers - 69

Metro GameCentral - 60

God is a Geek - 50

Digitally Downloaded - 40

Videogamer - 40

Cosa ne pensate di questi voti così discordanti? Nella sua recensione di Detroit Become Human, il nostro Giuseppe Arace lo ha premiato con un ottimo 8,7 lodando l'incredibile libertà decisionale, il racconto e i protagonisti, che emozionano in più di un'occasione. Non ha però mancato di evidenziare alcune problematiche, come la scarsa originalità del setting fantascientifico e i plot twist poco incisivi.

Chiudiamo ricordandovi che Detroit Become Human sarà disponibile all'acquisto esclusivamente su PlayStation 4 a partire da domani 25 maggio. Coloro che hanno preordinato la versione digitale possono già procedere al preload: il gioco pesa 42,5 GB.