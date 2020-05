Detroit, Heavy Rain e Beyond hanno una data di uscita su Steam

Nella giornata di ieri su Steam hanno fatto la loro comparsa le demo giocabili di Beyond Due Anime, Heavy Rain e Detroit Become Human, trittico di produzioni Quantic Dream già disponibili su PC in esclusiva su Epic Games Store, presto in arrivo sul marketplace di Valve.

L'attesa non sarà troppo lunga perchè lo studio francese ha ufficializzato che i tre giochi saranno disponibili in contemporanea dal 18 giugno per il download da Steam. Il prezzo dei singoli titoli non è stato reso noto, al momento è possibile solamente scaricare le demo gratis e aggiungere i giochi alla propria lista desideri.

Heavy Rain

Immergiti in un avvincente thriller psicologico dai continui colpi di scena. In quattro giorni carichi di incertezza e mistero, parteciperai alla caccia di un assassino noto solo come Killer degli Origami per le forme di carta che si lascia dietro in ogni scena del crimine, come macabri biglietti da visita. Quattro personaggi, ciascuno con la sua pista da seguire e i suoi moventi, dovranno prendere parte al disperato tentativo di impedire all'omicida di mietere un'altra vittima.

Detroit, 2038. La tecnologia si è evoluta a tal punto che gli androidi umanoidi sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come persone, ma sono solo macchine al servizio degli esseri umani.

Beyond Due Anime

Thriller psicologico d'azione con i pluripremiati attori hollywoodiani Ellen Page e Willem Dafoe, Beyond Due Anime ti trascina in un giro del mondo mozzafiato nel corso dell'eccezionale vita di Jodie Holmes.

Chiunque desideri può scaricare le demo dal link qui sopra per testare come girano i tre giochi sul proprio PC in vista di un possibile acquisto. Buon divertimento!