Detroit, Heavy Rain e Beyond Two Souls arrivano su PC: saranno esclusive Epic Store

Quantic Dream, la software house francese capitanata da David Cage, ha annunciato che Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, fino ad oggi tutte esclusive per console PlayStation, arriveranno presto su PC.

Quantic Dream, il cui valore azionario è ora condiviso in piccola parte con la compagnia cinese NetEase, aveva già anticipato di voler smettere di produrre titoli esclusivi e di aprirsi maggiormente alle pubblicazioni multipiattaforma. Questo, quindi, pare essere un primo passo verso l'evoluzione dello studio di sviluppo, che si trova attualmente al lavoro su un nuovo engine su cui si baseranno i suoi prossimi titoli.

"Noi di Epic Games Store siamo estremamente felici di accogliere un studio così tanto noto ed apprezzato come Quantic Dream", ha commentato a caldo Steve Allison di Epic. "I loro giochi hanno fatto per davvero da pionieri dello storytelling interattivo, e con la loro espansione su altre piattaforme, siamo molto onorati di essere stati considerati la loro prima scelta".

Sulle pagine dell'Epic Games Store sono già presenti le schede di tutti e tre i gochi, tuttavia le date di lancio non sono ancora state prefissate, sostituite per il momento con un classico "Coming Soon". Cosa ne pensate di questa svolta per Quantic Dream? Acquisterete i loro titoli su PC?