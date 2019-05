Dettagli su PS5 potrebbe essere svelati all'E3 2019, anche se Sony non ci sarà

È ormai ben noto da tempo che Sony non parteciperà all'E3 2019. La compagnia giapponese ha deciso di cambiare drasticamente la sua strategia di comunicazione, che ora prevede l'organizzazione di grandi eventi in proprio e il PlayStation State of Play, un format che ricorda molto da vicino i Direct di Nintendo.

Nonostante l'assenza del colosso nipponico, qualche dettaglio su PlayStation 5 potrebbe ugualmente trapelare. La console next-gen, esattamente come la sua rivale Xbox Scarlett, monterà sotto al cofano una componentistica sviluppata e prodotta da AMD. Guada caso, a differenza di Sony la compagnia di Santa Clara sarà presente all'E3 2019, dove terrà una vera e propria conferenza denominata AMD Next Horizon Gaming.

È stato già chiarito che durante il media briefing verranno presentate nuove tecnologie per il PC Gaming, per il cloud e per le console. Pertanto, tra un'informazione e l'altra, non ci stupiremmo affatto se venissero rivelati alcuni dettagli più precisi sulle specifiche tecniche di PlayStation 5. Sia chiaro, ciò potrebbe avvenire anche per Xbox Scarlett, ma Microsoft ha una conferenza tutta sua dove poter approfondire a dovere l'argomento.

Le prime informazioni concrete su PlayStation 5 ci sono state fornite da Mark Cerny in persona. Sappiamo che la console monterà una CPU Zen 2, una GPU AMD Navi con supporto al Ray-Tracing e un prestante SSD che punta a ridurre al minimo i caricamenti. Sarà retrocompatibile con la libreria PlayStation 4 e supporterà risoluzioni fino all'8K. Non è poco, ma vogliamo saperne di più!