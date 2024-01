Deus Ex 3 cancellato, forse non era un sequel di Mankind Divided?

Embracer Group ha cancellato un gioco di Deus Ex in sviluppo da due anni e licenziato 97 dipendenti di Eidos Montreal nelle scorse ore. Del gioco in questione non sappiamo (ancora) nulla ma secondo il doppiatore Elias Toufexis non era in alcun modo connesso a Mankind Divided.

Lo scorso anno si è parlato di un gioco di Deus Ex in co-op mentre un continuo delle avventure di Adam Jensen non era probabilmente nei piani della compagnia. Questo il pensiero di Elias Toufexis, doppiatore di Adam in Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided, che esprime il suo parere su X (ex Twitter).

Secondo Elias, se un nuovo Deus Ex era davvero in sviluppo probabilmente questo non aveva Adam Jenson come protagonista dal momento che il doppiatore non è mai stato chiamato da Eidos Montreal. Nel 2023, Elias aveva già dichiarato di non essere al lavoro su Deus Ex 3 e oggi riconferma la notizia, il suo coinvolgimento nel nuovo Deus Ex allo stato attuale non era previsto, e si dice dispiaciuto per il licenziamento di persone con le quali ha lavorato a stretto contatto negli anni scorsi.

Una situazione non troppo positiva per il franchise, già messo in pausa dopo i tiepidi risultati commerciali di Mankind Divided nel 2016. Quale sarà il futuro di Deus Ex, e sopratutto ci sarà davvero un futuro per Deus Ex? Speriamo di scoprirlo presto.