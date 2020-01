Deus Ex 3 al centro di un nuovo leak: è in sviluppo per PS5 e Xbox Series X?

Continuano ad arrivare con una certa frequenza le voci di corridoio circa i giochi che si preparano al debutto sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, e questa volta si parla proprio dell'ipotetico Deus Ex 3.

Un utente Reddit, O006, che ha più volte svelato in anticipo dettagli sui progetti Square Enix come Marvel's Avengers, si è lasciato sfuggire che il terzo capitolo della serie con protagonista Adam Jensen potrebbe essere annunciato prima di quanto possiamo immaginare, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sul gioco o sul periodo d'uscita.



Stando alle parole dell'insider, infatti, potremmo presto assistere al primo teaser del progetto e, con tutta probabilità, vedremo nuovamente il gioco sul palco dell'E3 2020 o probabilmente in primavera nel corso degli eventi di presentazione di PS5 o Xbox Series X, ancora non annunciati ufficialmente.

Vi ricordiamo che, nonostante l'assenza dalle scene di Adam Jensen da ormai qualche anno, gli sviluppatori hanno più volte ribadito che la serie Deus Ex non è morta ed è quindi probabile che qualcosa stia bollendo in pentola. In ogni caso vi invitiamo a non dare troppo peso a questi rumor anche quando questi dovessero arrivare da personaggi più o meno noti.