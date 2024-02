Deus Ex 3: 'Eidos mi chiese di non parlarne', svela il doppiatore di Adam Jensen

Dopo aver discusso dello stato dell'industria con un caustico post per l'addio a Deus Ex, il doppiatore Elias Toufexis che ha interpretato Adam Jensen condivide un singolare retroscena sul suo rapporto con Eidos Montreal, il team che stava dando forma al nuovo capitolo di questa importante serie sci-fi.

Ai microfoni di PCGamesN, il doppiatore del protagonista di Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided ha proseguito il discorso legato all'attuale crisi dei videogiochi e del modello dei tripla A per spiegare che "in un mondo in cui film interi vengono accantonati per motivi puramente fiscali e in cui serie o programmi TV vengono cancellati nel pieno del loro percorso narrativo, cosa potevamo mai aspettarci dall'industria dei videogiochi? È un po' come se i dirigenti delle major del settore avessero visto cosa succede nel mondo del cinema e delle serie TV per prendere spunto e replicare certi meccanismi, cercando di cavarsela semplicemente licenziando i dipendenti e trovando scappatoie fiscali".

Toufexis torna poi sulla notizia della cancellazione di Deus Ex 3 da parte di Embracer: "Forse Deus Ex non era così popolare come pensavamo? Eppure ricevo messaggi ogni giorno e c'è sempre la fila ogni volta che partecipo agli incontri con i fan. Ma evidentemente chi gestisce questa IP deve aver pensato che il destino Deus Ex non sarebbe importato a nessuno. Certo è che ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto da parte della community dopo l'annuncio della cancellazione del nuovo gioco".

Quanto al rapporto con Eidos, il doppiatore di Adam Jensen rivela che "del nuovo Deus Ex, i ragazzi di Eidos non mi hanno mai detto nulla. Tutto ciò che so di quel gioco mi è stato riferito da amici e conoscenti. Eidos non mi ha contattato neanche quando ha annunciato Guardians of the Galaxy, non c'è stata un'audizione o cose simili. Ricordo solo di aver sentito Eidos nel 2020, mi chiamarono per chiedermi di smettere di parlare di Adam Jensen nelle interviste e nei podcast perché volevano che le persone si concentrassero sugli altri progetti dello studio... e questo dimostra davvero quanto siano popolari Adam Jensen e l'IP di Deus Ex, a prescindere da tutto".