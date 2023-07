Deus Ex 3 è già in sviluppo? Brutte notizie dal doppiatore di Adam Jensen

Il sogno del doppiatore di Adam Jensen per il ritorno di Deus Ex sembrerebbe essere destinato a rimanere tale ancora a lungo: a suggerirlo è lo stesso interprete dell'eroe della saga di Eidos Montreal, Elias Toufexis, con un commento pubblicato di recente su Twitter.

In un post condiviso dalle pagine del suo profilo social più seguito, il doppiatore di Adam Jensen ha affermato di essere attualmente impegnato in numerosi progetti, anche se in nessuno di essi è prevista una sua collaborazione con gli sviluppatori di Deus Ex.

L'esperto doppiatore che in passato ha interpretato numerosi personaggi di Star Trek, Blood Of Zeus, The Expanse e Assassins Creed spiega infatti che "sì, per quanto sia felice dei miei tanti impegni attuali, vorrei esserlo ancora di più lavorando di nuovo alla serie di Deus Ex. Lo dico perché non devo rispettare alcun accordo di non divulgazione su Deus Ex, visto che nessuno mi ha ancora contattato per proseguire quella collaborazione".

A voler dar retta alle ultime indicazioni del doppiatore storico del personaggio di Adam Jensen, quindi, i tempi per il ritorno della saga sci-fi di Deus Ex non sarebbero ancora maturi, almeno non fino al punto di richiedere il coivolgimento diretto di interpreti come Toufexis. Eppure, nei mesi scorsi le voci di corridoio per il possibile sviluppo di un nuovo Deus Ex su Unreal Engine 5 si sono intensificate in ragione delle tante posizioni lavorative aperte da Eidos Montreal per un non meglio precisato videogioco di ultima generazione basato sulla cooperativa.