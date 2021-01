Deus Ex 3 è in sviluppo? Il doppiatore di Adam Jensen vuole lavorare di nuovo alla serie

In merito ai recenti rumor sullo sviluppo di Deus Ex 3, l'attore che ha prestato la propria voce al personaggio di Adam Jensen, Elias Toufexis, è intervenuto sui social per chiarire il suo punto di vista e fornire delle indicazioni sul possibile ritorno di questa iconica serie sci-fi a tema cyberpunk.

Il doppiatore dell'eroe solitario di Deus Ex Mankind Divided (e precedentemente di Human Revolution) si è ricollegato alle ultime indiscrezioni su Deus Ex 3 pubblicando un messaggio sul suo profilo Twitter per spiegare a un fan della serie che "ho lavorato alla campagna principale di quel gioco ormai da un po' di tempo, quindi a meno che i rumor non si riferiscano a una sorta di parodia a luci rosse di Deus Ex... in realtà, probabilmente lo rifarei ancora".

L'interprete di Adam Jensen, quindi, conferma la sua disponibilità per un futuro coinvolgimento nel rumoreggiato progetto in salsa nextgen di Deus Ex 3, ma riferendo però di non essere a conoscenza di piani riguardanti il ritorno ufficiale di questa ormai storica saga sci-fi.

In attesa di saperne di più da Eidos Montreal, consigliamo a chi ci segue e a chi non ha mai giocato a questa serie di guardare proprio all'esperienza ludica e narrativa rappresentata da Human Revolution e Mankind Divided per provare Deus Ex se volete più Cyberpunk, soprattutto dopo aver esplorato la dimensione distopica di Night City ed essersi cimentati nelle sfide offerte dall'avventura fantascientifica di V con Cyberpunk 2077.