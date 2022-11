Deus Ex: sul comodino di Elon Musk c'è anche la pistola di Adam Jensen

Elon Musk, lo sappiamo, è un grande appassionato di videogiochi, ed il CEO di Twitter ha dato nuova dimostrazione di quanto sia vicino al nostro medium tramite una particolarissima foto pubblicata sul social network che l'imprenditore ha di recente acquisito.

Ciò che Elon Musk ha pubblicato sul suo profilo Twitter è uno scatto che ritrae il suo personale comodino, sul quale sono presenti oggetti che non fatichiamo a definire anomali. Oltre a diverse lattine di Diet Coke aperte, nonché all'elegante replica di una pistola a pietra focaia e al quadro Washington crossing the Delaware, possiamo scorgere la presenza di una replica della pistola Diamondback .357 (in nessun caso si parla di vere armi da fuoco) appartenuta ad Adam Jensen, principale protagonista della saga di Deus Ex, quantomeno da Human Revolution in poi. Elon Musk dà così nuovamente prova di essere grande amante del genere Sci-Fi, come ha dimostrato già alla pubblicazione di Cyberpunk 2077. Il noto imprenditore si è però lasciato catturare anche dal dark fantasy all'uscita di Elden Ring.

La pistola in questione appare per la prima volta proprio nel capitolo del franchise del 2011 e che rappresenta il primo episodio della serie che fa da prologo ai giochi originali. Nel 2016 è stato poi pubblicato Deus Ex Mankind Divided, a cui dovrebbe fare seguito il nuovo capitolo apparentemente in via di sviluppo presso Eidos Montreal secondo le ultime indiscrezioni di Jason Schreier di Bloomberg.