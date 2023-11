Deus Ex: il doppiatore di Adam Jensen è stato rifiutato al mo-cap perché troppo basso

Sono passati sette anni dal lancio di Deus Ex Mankind Divided e, almeno per il momento, non c'è neppure l'ombra di un seguito all'orizzonte. Ciononostante, in questi giorni il doppiatore di Adan Jensen ha ricordato i suoi giorni di lavoro con Eidos Montreal rivelando un singolare retroscena.

La voce profonda e carismatica di Elias Toufexis ha largamente contribuito all'affermazione del personaggio di Jensen, ancora oggi annoverato tra i preferiti degli appassionati dei generi sci-fi e cyberpunk. In queste ore abbiamo tuttavia appreso che a Toufexis è stato impedito di effettuare anche il motion capture in Deus Ex Human Revolution poiché reputato troppo basso per il personaggio: il Jensen immaginato da Eidos Montreal è infatti alto 1,86 metri (6'1"), mentre il doppiatore canadese si ferma a 1,56 metri (5'11").

"Per Human Revolution c'erano due dipartimenti distinti. Uno per il doppiaggio e uno per i filmati, che usava il motion capture", ha spiegato Toufexis su X (ex Twitter). Dopo essere stato ingaggiato al doppiaggio, ha fatto un provino per il motion capture, venendo tuttavia rifiutato. "Mi hanno fatto fare un'audizione per calarmi nel mio stesso corpo ma non ho avuto il ruolo! Mi è stato detto che sono alto 1,56 metri, mentre Jensen è 1,86 metri. [...] A quanto pare, all'epoca era troppo difficile allungarmi di qualche pollice!".

Il motion capture di Adam Jensen in Human Revolution è stato dunque eseguito da un altro attore, il che ha creato un certo disagio a Toufexis. Non avendo per nulla gradito il trattamento che gli è stato riservato, quando è stato richiamato per il sequel, Deus Ex Mankind Divided, ha minacciato di rifiutare il ruolo a meno che non gli fosse stato concesso di interpretare anche le movenze del protagonista. Per fortuna a metà degli anni '10 la differenza di altezza tra attore e personaggio non rappresentava più un limite tecnico, dunque è stato accontentato: in Mankind Divided ha avuto così la possibilità di calarsi completamente in Adam Jensen, prestandogli sia la voce che le movenze in Performance Capture.