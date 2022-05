Deus Ex: nuovo gioco in Unreal Engine 5? Sembra di no, per ora

Durante la conferenza stampa tenuta da Embracer Group per annunciare l'acquisizione di Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal, si è parlato anche di Deus Ex, anche se purtroppo non nei termini che potete immaginare.

Secondo un primo report, David Anfossi, responsabile di Eidos Montreal, avrebbe confermato l'arrivo di un nuovo gioco della serie con la volontà di rilanciare il franchise Deus Ex, messo in pausa da Square Enix dopo il flop commerciale di Deus Ex Mankind Divided del 2016.

In realtà le cose non stanno così e si è trattato solamente di un malinteso, un fraintendimento da parte di alcune testate come Shacknews e che si è poi diffuso a macchia d'olio su vari siti internazionali. Anfossi ha effettivamente parlato di Deus Ex ma legando il franchise alla storia del team e non ci sono stati riferimenti ad un nuovo Deus Ex basato su Unreal Engine 5.

Al momento dunque non è stato annunciato un nuovo gioco di Deus Ex ma sono in molti a pensare che Eidos Montreal voglia effettivamente concedere una nuova vita a questa IP, messa da parte negli ultimi anni in attesa di un rilancio che a questo punto potrebbe avvenire in futuro grazie ad Embracer Group.