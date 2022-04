Deus Ex Human Revolution: il film cancellato a causa di Doctor Strange del 2016

Deus Ex Human Revolution è da molti considerato il capitolo migliore della serie Sci-Fi e, a seguito del successo che l'immersive sim riscosse nel 2011, qualcuno pensò di portare Adam Jensen nelle sale cinematografiche.

A quanto pare Scott Derrickson, che stava lavorando in collaborazione con la CBS Films alla sceneggiatura affiancato dal partner C. Robert Cargill, ha infine deciso di rinunciare al film di Deus Ex per dirigere Doctor Strange del 2016. Sfortunatamente, sembra che la scelta di Derrickson di passare al film Marvel abbia di fatto segnato la fine dei lavori sulla pellicola cinematografica dedicata a Deus Ex, come confermato da Scott Kinney della Prime Universe Productions, una delle società di produzione coinvolte nel progetto. La CBS Films decise sostanzialmente di non attendere che Derrickson tornasse disponibile e di abbandonare definitivamente la nave.

"Sono davvero, davvero triste che la CBS Films si sia arresa con questo progetto perché credo che Scott avrebbe tirato fuori il meglio da Deus Ex per realizzare finalmente il primo grande adattamento cinematografico di un videogioco", ha dichiarato Kinney. "Il loro fantastico lavoro su Marvel's Doctor Strange condivideva il tema del "più che umano" che si traduceva bene in un film d'azione e avventura per un pubblico di massa. Sostituisci il misticismo di Doctor Strange con il tema del transumanesimo di Deus Ex ed ecco che avremmo avuto tutti gli ingredienti per un film che avrebbe potuto essere memorabile o, nel peggiore dei casi, in anticipo sui tempi".

Gli estratti da una bozza della sceneggiatura del 2014 indicano che il film avrebbe seguito la storia del gioco abbastanza da vicino, con un'eccezione significativa: invece di essere potenziato contro la sua volontà, Adam Jensen avrebbe chiesto a David Sarif di innestargli gli strumenti tecnologici in modo che potesse ottenere vendetta per l'omicidio della sua ragazza. Nonostante questo, Jensen avrebbe trovato una buona scusa per pronunciare la sua classica frase: "I never asked for this".

Avete già dato uno sguardo a Deus Ex Human Revolution in 4K con mod Ray Tracing?