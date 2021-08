Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided celebrano 10° e 5° anniversario

I canali ufficiali di Deus Ex celebrano quest'oggi l'anniversario di ben due capitoli della nota saga Sci-Fi ideata dalla mente geniale di Warren Spector ed attualmente tra le mani di Square-Enix e Eidos Montreal.

Nello specifico, parliamo di Deus Ex Human Revolution, pubblicato il 23 agosto del 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 e ritenuto uno dei migliori capitoli della serie, ed il più recente Deus Ex Makind Divided, iterazione accolta in modo leggermente più tiepido al suo debutto il 23 agosto del 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In occasione dei festeggiamenti, Jonathan Cooper, che lavorò come animatore per Human Revolution, ha condiviso online alcuni video tratti dalle prime fasi di sviluppo. Ciò che potete ammirare tramite i post che vi abbiamo riportato più in basso, sono alcune dinamiche di gioco, ancora in fase di prototipazione, che al tempo convisero Square-Enix a dare il suo benestare in favore del progetto. Il pitch presentato dagli sviluppatori includeva le meccaniche stealth con tanto di visione a raggi X, l'esecuzione multipla dei nemici, la discesa rapida delle pareti (fu accantonata nella versione finale perché ritenuta limitante in termini di level design) e le fasi di hacking. Uno dei dettagli più curiosi e inaspettati è che in questa versione primordiale dell'immmersiv sim era presente Lara Croft, utilizzata poiché il team di sviluppo aveva pieno accesso al motore grafico di Tomb Raider Legend (lo stesso di Human Revolution).

L'account Twitter del franchise non ha mancato di ringraziare i fan, con questi ultimi che inevitabilmente hanno chiesto a gran voce un nuovo capitolo che racconti il prosieguo delle avventure di Adam Jensen (personaggio originariamente non previsto nella saga). Al momento non sembrano esserci i presupposti per espandere il franchise nell'immediato futuro, ma Eidos Montreal ha dichiarato di non aver dimenticato il nome di Deus Ex.