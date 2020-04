Deus Ex Human Revolution: un video 4K mostra la mod Ray Tracing

Sono trascorsi poco meno di nove anni dall'uscita di Deus Ex Human Revolution, e così un fan del primo reboot della serie sci-fi con protagonista Adam Jensen, utilizzando i tool ReShade, ha deciso di ammodernare il comparto grafico del titolo aggiungendo delle mod che simulano il Ray Tracing.

Lo youtuber Levan ha così attinto agli ultimi strumenti di sviluppo amatoriali realizzati dall'ormai noto modder Pascal "Marty McFly" Gilcher per stravolgere il sistema di illuminazione ambientale dello sparatutto ruolistico di Eidos Montreal e Square Enix.

Certo, i risultati ottenuti dal creatore di contenuti non raggiungono il tenore qualitativo del lavoro compiuto, sempre con l'ausilio dei tool ReShade, da autori come l'italiano Massihancer con DOOM Eternal in Ray Tracing. Eppure, basta una rapida occhiata al filmato (visionabile anche in 4K) per notare i benefici apportati alla grafica di Human Revolution dall'utilizzo di questa tecnica che ricostruisce in path tracing il comportamento dei singoli raggi di luce che vengono proiettati e fatti rimbalzare sulle superfici degli oggetti a schermo.

Prima di lasciarvi al filmato della versione simil-Ray Tracing di Human Revolution, vi ricordiamo che nelle scorse settimane sono emersi in rete dei nuovi leak su Deus Ex 3 per PS5 e Xbox Series X.