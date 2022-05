Deus Ex, Legacy of Kain, Thief e Tomb Raider: Embracer pensa a Remake e Remaster

In sede di pesentazione dei risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, i vertici di Embracer Group danno ampio risalto all'acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics per delineare la visione del colosso videoludico sul futuro delle IP appena "assorbite" da Square Enix.

La holding europea ricorda ai propri azionisti che "al termine dell'ultimo trimestre dell'anno fiscale abbiamo ulteriormente rafforzato le nostre capacità di sviluppo e il nostro portafoglio di IP stipulando un accordo con Square Enix per acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal".

Gli alti rappresentanti di Embracer Group entrano poi nel merito delle proprietà intellettuali acquisite da Square Enix e citano esplicitamente "Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. L'annuncio dell'acquisizione ha avuto un riscontro travolgente e positivo. In queste IP vediamo un grande potenziale, non solo per quanto concerne i sequel ma anche nello sviluppo di Remake, Remaster, spinoff e progetti transmediali".

Come suggeriscono gli stessi esponenti del gruppo Embracer, i piani a medio-lungo termine per lo sviluppo di nuovi capitoli, versioni rimasterizzate, spin-off, film o serie TV dedicate a Tomb Raider, Deus Ex, Thieft e Legacy of Kain verranno stilati solo al termine dell'attuale percorso intrapreso per acquisire le case di sviluppo e le IP concordate con Square Enix: a tal proposito, la holding si dice fiduciosa nel sottolineare come "prevediamo che la transazione si concluderà tra luglio e settembre". Solo allora, quindi, capiremo le reali intenzioni di Embracer Group in merito al possibile arrivo sul mercato di nuovi videogiochi con protagonisti Lara Croft e gli eroi delle "IP dormienti" di Deus Ex, Thief e Lefacy of Kain.