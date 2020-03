Deus Ex: Mankind Divided e gli altri episodi a prezzo stracciato su PC per poche ore

Se non avete mai giocato ad uno o più episodi della serie Deus Ex e state aspettando l'occasione giusta per recuperarli tutti, sappiate che ora potete acquistare tutti e quattro i titoli della serie in versione PC ad una cifra irrisoria.

Su Steam sono infatti partiti dei nuovi saldi relativi all'intera serie e solo per poche ore sarà possibile aggiungere alla propria libreria digitale ogni episodio al seguente prezzo:

Deus Ex: Mankind Divided a 4,49 euro (scontato dell'85%)

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut a 2,99 euro (scontato dell'85%)

Deus Ex: Invisible War a 0,97 euro (scontato dell'86%)

Deus Ex: Game of the Year Edition a 0,97 euro (scontato dell'86%)

Ciò significa che con meno di 10 euro potete ottenere tutti i titoli della lista. Se siete interessati e volete approfittare dell'offerta, vi ricordiamo che questa resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato. La promozione è infatti iniziata questa sera e sarà valida fino alle ore 8:59 della mattina di giovedì 2 aprile 2020.

A proposito della serie, vi invitiamo a leggere una recente notizia che vede protagonista un leak riguardante proprio un ipotetico Deus Ex 3 per PlayStation 5 e Xbox Series X, il cui annuncio potrebbe arrivare nel corso della prossima estate.