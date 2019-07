Deus Ex Mankind Divided: in origine non era prevista la presenza di Adam Jensen

Nel corso di una recente intervista a Elias Toufexis, l'attore che ha prestato la propria voce ad Adam Jensen, sono emerse interessanti informazioni sulle fasi iniziali dello sviluppo di Deux Ex: Mankind Divided.

L'ultimo capitolo della serie, che nonostante il successo in termini di vendite non è riuscito a superare il suo predecessore, doveva avere un protagonista diverso da Jensen.

Ecco di seguito le parole di Toufexis:

"Quando mi hanno contattato per il sequel di Human Revolution ero molto sorpreso. Non credo qualcuno lo sappia ed ora è possibile dirlo, inizialmente gli sviluppatori erano al lavoro su un nuovo capitolo senza Jensen. Stavano creando un episodio di Deus Ex completamente nuovo. Da quello che ricordo, la squadra che si occupava del marketing l'ha impedito dicendo 'No, non potete farlo. È diventato un'icona dei videogiochi e non potete realizzare un gioco senza di lui'. Così loro hanno acconsentito e hanno creato un sequel diretto di Human Revolution. Ci hanno lavorato su per ben 2 anni e mezzo."

Chissà se un giorno emergeranno i dettagli sulla storia e sul protagonista del titolo cancellato. Non è nemmeno da escludere che il prossimo capitolo della serie possa basarsi proprio sulle idee inizialmente previste per Mankind Divided.

E voi cosa ne pensate? Vorreste un nuovo titolo con protagonista Adam Jensen o un personaggio completamente nuovo? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che per Eidos Montreal la serie Deus Ex non è morta, ma potrebbe volerci ancora un po' prima di tornare a parlarne. Nel frattempo potete consolarvi con Cyberpunk 2077, magari dando un'occhiata allo splendido cosplay della protagonista V.