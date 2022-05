Deus Ex passa a Embracer: quanto ha venduto la serie sci-fi?

La roboante notizia di Embracer che compra Crystal Dynamics, Square Enix Montreal e Eidos viene ripresa dal team di Eidos Montreal con un'infografica che snocciola i dati di vendita di uno dei suoi franchise più celebri, ossia quello di Deus Ex.

La nuova sussidiaria canadese del Gruppo Embracer bagna il passaggio alla holding europea con una pioggia scrosciante di numeri che ricordano l'importanza, non solo commerciale, della serie di Deus Ex per gli appassionati di avventure sci-fi e i patiti di cyberpunk.

L'infografica sottolinea come la serie con protagonista l'agente aumentato Adam Jensen abbia superato le 14 milioni di copie vendute, un dato che tiene conto del "nuovo corso" dell'IP inaugurato da Deus Ex Human Revolution e proseguito negli anni successivi con Deus Ex Mankind Divided. Nel computo delle copie commercializzate viene citato, giustamente, anche il numero totale di app premium vendute su sistemi mobile iOS e Android di Deus Ex The Fall e Deus Ex GO.

Quanto al futuro della serie, purtroppo nella documentazione condivisa da Eidos Montreal ed Embracer Group non viene citato lo sviluppo del rumoreggiato Deus Ex su Unreal Engine 5. A inizio 2021, d'altronde, lo stesso doppiatore di Adam Jensen riferì di non saperne nulla e, proprio per questo, manifestò pubblicamente la sua volontà di tornare a interpretare Adam in Deus Ex 3.